МИД Сирии считает, что курды воюют с ИГ* за целостность страны

БЕЙРУТ, 8 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Действия курдов против запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* направлены на соблюдение целостности Сирии, заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.
Глава МИД подчеркнул, что суверенитет Сирии не подвергается сомнению и не является темой для обсуждения.
"Политика меняется в зависимости от реалий, (стоит помнить, что) США создали ИГ", — добавил Муаллем.
Курдские силы самообороны и партизанские формирования в составе "Сирийских демократических сил" при поддержке международной коалиции продолжают попытки наступления на форпосты ИГ в провинции Ракка. На сегодняшний день основные силы курдов брошены на город Табка, который имеет стратегическое значение в рамках контроля путей снабжения в "столицу" ИГ Ракку.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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