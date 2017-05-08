МИД Сирии считает, что курды воюют с ИГ* за целостность страны

БЕЙРУТ, 8 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Действия курдов против запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* направлены на соблюдение целостности Сирии, заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.

"Предполагаем, что действие курдских граждан против ИГ* — это проект направленный на соблюдение целостности и суверенитета Сирии", — сказал Муаллем.

Глава МИД подчеркнул, что суверенитет Сирии не подвергается сомнению и не является темой для обсуждения.

"Политика меняется в зависимости от реалий, (стоит помнить, что) США создали ИГ", — добавил Муаллем.

Курдские силы самообороны и партизанские формирования в составе "Сирийских демократических сил" при поддержке международной коалиции продолжают попытки наступления на форпосты ИГ в провинции Ракка. На сегодняшний день основные силы курдов брошены на город Табка, который имеет стратегическое значение в рамках контроля путей снабжения в "столицу" ИГ Ракку.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>