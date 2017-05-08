В Дамаске начался вывод боевиков из квартала Барзе

ДАМАСК, 8 мая — РИА Новости. Первая группа боевиков и членов их семей начала выходить из квартала Барзе в столице Сирии Дамаске в сторону Идлиба в рамках достигнутых соглашений между сирийскими властями и рядом вооруженных группировок, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.

По словам источника, в течение дня Барзе должны покинуть 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.

Планируется, что захваченный боевиками квартал сирийской столицы в общей сложности покинут 8 тысяч человек, поделенных на несколько групп.

Таким образом Барзе полностью вернется под контроль правительственных сил, после чего начнется процесс восстановления инфраструктуры и возвращения мирных граждан.

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