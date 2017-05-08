Три года надежд и "свинцовые дожди": как живут в сирийском Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 8 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин, Михаил Воскресенский. Пока напряженность конфликта в большинстве уголков Сирии идет на спад, обстановка в окруженном боевиками запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* городе Дейр-эз-Зоре становится все более невыносимой. Отсутствие питания и чистой пресной воды сопровождается ежедневным "свинцовым дождем" от обстрелов террористов.

Фотокорреспондент РИА Новости — один из немногих журналистов, который добрался до осажденного на северо-востоке Сирии города и пробыл там две недели с целью разобраться на месте, как живут жители Дейр-эз-Зора и какой героизм и стойкость проявляют его защитники, несмотря на тяжелейшую обстановку и дефицит боеприпасов.

Полет на "кабриолете"

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится в полном окружении, попасть в "пекло" и выбраться из него можно только с помощью вертолетов. Авиация совсем не гражданская, туристов не возят, хотя до войны в город приезжали и путешественники, говорят, здесь было, на что посмотреть.

Сегодня можно посетить лишь треть города, который находится под контролем сирийской армии, все остальное — неизведанная черная бездна ИГ*.

Маршрут от Дамаска до "Дейра" (монастырь — араб., так Дейр-эз-Зор называют сами сирийцы) лежит через город Камышли.

Прибыв на крайний сирийский север военно-транспортным самолетом, мы с несколькими сирийскими военнослужащими остались ждать утра. Старая советская транспортная "вертушка" была подана только утром. Максимально облегченный вертолет без люка, за глаза называемый местными "кабриолетом", загружают яйцами и продуктами первой необходимости, оставив лишь немного места для пассажиров.

"Держитесь крепко, особенно при посадке будем заходить круто, места для маневра крайне мало, а враг постоянно пытается сбить нас", — заряжает "оптимизмом" командир экипажа. Уже в воздухе надеваем на себя бронежилеты и каски, разгрузка может быть под огнем.

Полет длится около часа, после чего наш замечательный транспорт начинает резко спускаться, кажется, что вертикально вниз. С этого момента и начинается обещанный маленький ад. Атмосфера напряжена от непонимания происходящего — то ли уже нас сбили, то ли это обещанный вираж перед посадкой. К счастью, оказывается последнее, и мы благополучно садимся без потерь.

Город-крепость

Зевать не приходится. "Кабриолет" сел в единственно возможном месте — пустыре близ жилого квартала, до противника всего несколько сотен метров. Командир командует быстро выгружаться и бежать к ближайшей стене справа и прижаться к ней до дальнейших распоряжений. Команда получена и выполнена. У стены рядом ждет группа военных, уезжающих на "большую землю".

"Террористы взяли моду присылать дроны с взрывчаткой на место посадки вертолетов. Коптер с небольшой бомбой находит место скопления людей, либо пытается атаковать сами вертолеты во время разгрузки или погрузки. Устройство на дистанционном управлении подлетает к месту обстрела, срабатывает замыкание, и смертоносный заряд летит к цели", — рассказывает сирийский офицер, пока мы стоим у стены в ожидании дальнейших указаний. Тем временем бойцы оперативно выгружают сотни яиц и прочие коробки, которые здесь ждут каждый день, как манну небесную.

Именно так в ходе атаки ИГ* с воздуха в Дейр-эз-Зоре в апреле были ранены два российских журналиста из агентства ANNA-News. Оба получили осколочные ранения рук и ног и были эвакуированы в госпиталь в Латакию.

Сегодня все спокойнее и пока без ранений.

Нас встречает генерал сирийской армии Исам Захреддин — офицер, ставший легендой за время блокады Дейр-эз-Зора.

В городе много брошенных домов. Генерал выделяет место для гостя из России в здании, где расположились офицеры. Все вполне чисто и аккуратно.

Обед по-дейр-эз-зорски

Через час приглашение на обед к командиру, а пока небольшая экскурсия по "светлой" стороне Дейр-эз-Зора. Первое, что бросается в глаза — искусственные лабиринты из блоков и укрепленных позиций. Здесь нет ни одной сквозной улицы, постоянно приходится петлять и объезжать. Линия фронта проходит в самом городе, и хотя война здесь, по всей видимости, больше позиционная, солдаты Республиканской гвардии подготовили несколько рубежей обороны.

Во многих кварталах города не работает водопровод, и воду дают несколько раз в неделю по временным трубам, проложенным прямо вдоль улицы. Как только появляется вода, к ее источникам буквально сбегаются со всех уголков десятки людей с канистрами, наполняя, все возможные тары для дома. Раньше воду давали раз в неделю, но в последнее время стало полегче.

В центре города небольшая улица, где затухает импровизированный рынок. Цены на продукты в разы, а иногда и в десяток раз выше, чем в других городах Сирии. Выбора продовольствия попросту нет — зелень с местных огородов, рис, яйца и еще какая-то крупа. Мяса, овощей и фруктов большинство местных жителей здесь не видели уже несколько лет. Внимание привлекает огромный поднос с распиленными кусками фанеры и весы. Это тоже особенность современного Дейр-эз-Зора — отсутствие топлива для приготовления пищи, и здесь фанерная щепа — это для многих уже роскошь. Проезжая по кварталам города нередко приходится видеть костры под кастрюлями из старой одежды и обуви!

"У нас подрастает целое поколение детей до пяти лет, которые не знают вкуса помидоров, огурцов, о фруктах вообще речи не идет. Как правило, кушаем один раз в день, экономим на всем, надо выживать и ждать, надеясь, что армия прорвет к нам дорогу", — делится трудностями быта местная жительница, мать шестерых детей. "Нам уже все равно, как умирать, от пуль террористов или от голода", — отчаянным голосом, выдержав паузу, добавляет она.

"Но вы приехали, это радость. Россия заступилась за нас, кто знает, если бы не ваши самолеты, лежали бы мы все тут в канавах обезглавленные, а на домах развевались бы черные флаги ИГ*. Русские в городе — это для нас знак, что скоро прорвут блокаду и нас спасут", — вмешивается в разговор пожилой мужчина и крепко жмет руку.

Дорога жизни



Группировка сирийской армии — авангард, которой сформирован из 5-го корпуса — находится сейчас под Пальмирой, именно оттуда по некоторым слухам в ближайшее время должно начаться наступление правительственных сил на Дейр-эз-Зор. Армия и союзные ей силы должны деблокировать трассу через населенный пункт Сухне, пройдя от Пальмиры до "Дейра" более 200 километров. На сегодняшний день армия и ополчение громят боевиков ИГ* на востоке провинции Хомс в районе Шаэр, обеспечивая тем самым надежный тыл перед спасительным прорывом к Дейр-эз-Зору.

Американские СМИ уже успели сообщить, что боевики ИГ* якобы перенесли свою столицу из Ракки в Дейр-эз-Зор и стягивают туда свои силы, готовясь захватить оставшуюся часть города и военный аэродром, контингент которого продолжает отбивать атаки террористов со смертниками и заминированными автомобилями.

По факту сейчас здесь идут бои за путь, соединяющий аэродром с городом. Бойцы Захреддина копят боеприпасы и ежедневно проводят тренировки, повышая собственный опыт и готовя вновь прибывших молодых бойцов.

Пока база ВВС отрезана, но защитникам города удается постепенно отвоевывать у террористов стратегические позиции, медленно пробиваясь к своим.

Такое тяжелое положение сложилось здесь после осеннего удара американской авиации по позициям сирийской армии, боевики ИГ* воспользовались возможностью и отрезали гарнизон аэродрома от основных сил в городе. Вместе с защитниками базы ВВС отрезанными оказались и мирные жители, проживающие рядом с аэродромом, там, по словам офицеров, катастрофическая ситуация.

Солдаты едят три раза в день

Обед у генерала очень скромный — рис, чай и горох, но по местным меркам это очень богатый стол.

"Мои солдаты едят яйца три раза в день: на завтрак — белок, на обед — скорлупу, а на ужин — желток", — с грустной улыбкой пытается шутить за столом генерал.

Конечно, помимо яиц, бойцы, как и жители, едят раз в день вареные бобы или рис. Хлеб здесь тоже свой особенный, дейр-эз-зорский — серые лепешки с особенным, ни на что не похожим вкусом местной пыли, совсем не такие, что продают в привычных пекарнях Дамаска и Латакии.

Интересно, что до войны Дейр-эз-Зор был богатым городом. О былом достатке напоминают многочисленные дома на улицах, красиво отделанные камнем. Рядом с городом находятся многочисленные нефтяные поля, река Евфрат дает воду для многочисленных окрестных ферм, недалеко граница с Ираком, все это еще со времен римской империи делало сирийский город центром торговых транспортных путей и фактической столицей региона.

Лазарет "Дейр-эз-Зор"



Сейчас в городе от жизни в достатке практически ничего не осталось. Сегодня день омрачили минометные обстрелы террористов. Едем в местную больницу, тут их всего две — гражданская и военный госпиталь. Оба медучреждения принимают гражданских. Разделять невозможно, от атак боевиков мирные граждане иногда страдают больше военных.

"Я выходил из мечети после пятничной молитвы, внезапно начался обстрел, и люди стали падать, я был ранен осколками в живот и в ногу", — говорит пожилой мужчина на больничной койке. Рядом лежит раненая женщина, в соседней палате дети. У всех осколочные ранения.

Городская больница, где почти полностью отсутствует электричество, дефицит перевязочных материалов и элементарных обезболивающих лекарств, все равно принимает раненых чуть ли не каждый день. Сотрудники больницы здесь считаются волшебниками — имея под рукой меньше минимума, они все равно стараются оказать помощь до момента эвакуации раненых в Камышли. Верхние этажи больницы сейчас не используются, после подъема наверх в сопровождении одного из врачей, взору открываются простреленные стены и разбитое оборудование — здесь тоже шли бои.

Сейчас в лазарете — в палатах и в коридорах — вновь поступившие. В коридорах запах крови, мужчины, женщины и дети ждут помощи, надеясь на чудо. Спасти всех, к сожалению, не удается, и так уже больше трех лет.

Футбол жив



Несмотря на горе, трагедию и экстремальные условия жизни, жители Дейр-эз-Зора — настоящие оптимисты, любящие жизнь.

Рядом с местом нашего пребывания находится футбольная арена. Внимание привлек шум со стадиона — не просто свист и крики, а звуки барабанов и кричалки в лучших традициях футбольных фанклубов.

"Сегодня день был насыщен кровью и печалью. Нам надо сменить настроение. Пойдем, посмотрим футбол", — говорит проживающий по соседству офицер.

Идти недалеко. Увиденное разрушает стереотипы о блокадной жизни. Две полноценные команды в крытом стадионе играют в настоящий красивый футбол. Трибуны заполнены болельщиками, люди с флагами и плакатами президента Сирии Башара Асада кричат и переживают за исход матча. Пожалуй, в Дейр-эз-Зоре самая большая концентрация плакатов Асада на квадратный метр относительно других городов Сирии.

Граждане, зная, что они в окружении, отдавая себе отчет, что до террористов всего несколько сотен метров и обстрел может начаться в любой момент, пришли поболеть за своих. Картина сюрреалистическая — в самом сердце войны в столбах пыли с бетонного пола и косых лучах света из проемов несуществующих окон ежедневно играют в футбол несколько команд, а вокруг — просто неистовая поддержка людей, которые, кажется, уже потеряли все! Все кроме души.

"А что нам остается делать, если будем жить без хотя бы маленькой радости и в постоянном страхе, мы не выживем. Объединяясь вокруг футбола, мы забываем ненадолго о всех бедах и радуемся жизни. Мы же тоже люди и так же хотим жить, и живем уже три года одной надеждой", — говорит молодой болельщик Али, сжимая в руке государственный флаг Сирии.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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