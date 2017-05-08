Израильские спутники заметили российский А-50 на авиабазе в Сирии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Спутниковые изображения израильской компании ImageSat International показывают, что по меньшей мере один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вернулся в Сирию, пишет портал Defense News.

Снимки были сделаны 3 мая и впервые опубликованы на сайте портала накануне. В подписи к снимку утверждается, что российский самолет находился на авиабазе в сирийской Латакии.

Портал также отметил заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергея Рудского, который в конце апреля сообщил о развертывании в Сирии многоуровневой системы управления, позволяющей РФ контролировать все воздушное пространство САР.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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