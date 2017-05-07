Раненые боевики по договоренности покинут лагерь Ярмук под Дамаском

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа раненых террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* будет выведена из палестинского лагеря беженцев Ярмук в пригороде Дамаска в сторону Идлиба, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Сирийская армия предоставит боевикам безопасный коридор в рамках третьего этапа двухсторонних договоренностях по городам Фуа, Кефрая, Мадая и Забадани.

По данным телеканала, с ранеными позволят выйти 50 боевикам в качестве сопровождения.

Согласно договоренностям между сирийскими властями и рядом вооруженных группировок, сирийская армия предоставляет гарантированно безопасные коридоры для вывода боевиков и членов их семей в обмен на эвакуацию мирных граждан из окруженных террористами поселений Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.

По завершению второго этапа соглашения, под контроль армии полностью перешли города Забадани и Мадая в пригороде Дамаска, что позже позволило сирийской армии и бойцам ливанского движения "Хезболлах" обеспечить полный контроль над частью стратегически важной территории на ливано-сирийской границе.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 15 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России

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