Пять бомб взорвались в следовавшем из Дамаска автобусе, есть погибшие

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы привели в действие пять взрывных устройств в автобусе, следовавшем из Дамаска в город Сувейда на юге Сирии, сообщает телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, бомбы были приведены в действие при помощи дистанционного управления. Среди пассажиров есть погибшие и раненые, точное число жертв не уточняется.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>