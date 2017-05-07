Пять бомб взорвались в следовавшем из Дамаска автобусе, есть погибшие

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы привели в действие пять взрывных устройств в автобусе, следовавшем из Дамаска в город Сувейда на юге Сирии, сообщает телеканал Аль-Маядин.
عاجل| أصيب ثلاثة مواطنيين من #السويداء بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق #دمشق #السويداء#سوريا pic.twitter.com/R9GirbEgo4— السويداء 24 (@suwayda24) 7 мая 2017 г.
По данным телеканала, бомбы были приведены в действие при помощи дистанционного управления. Среди пассажиров есть погибшие и раненые, точное число жертв не уточняется.
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