В Минобороны сообщили о выполнении меморандума о зонах деэскалации в Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 6 мая – РИА Новости. Обстановка в Сирии после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации спокойная, однако в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступает информация о готовящихся попытках ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусры" сорвать выполнение меморандума о зонах безопасности в Сирии, говорится в сообщении центра.

"Шестого мая после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике обстановка "на земле" всеми противостоящими сторонами оценивается как спокойная. Вместе с тем, от местных жителей в российский Центр примирения продолжает поступать информация о готовящихся террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" и "ИГИЛ" попытками срыва действия Меморандума", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, центр примирения поддерживает необходимые контакты "для исключения любых провокаций террористов, направленных на срыв выполнения Меморандума о создании зон деэскалации".

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Меморандум вступил в силу в день его подписания.

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