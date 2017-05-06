В Минобороны сообщили о выполнении меморандума о зонах деэскалации в Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 6 мая – РИА Новости. Обстановка в Сирии после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации спокойная, однако в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступает информация о готовящихся попытках ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусры" сорвать выполнение меморандума о зонах безопасности в Сирии, говорится в сообщении центра.
Как отмечается в сообщении, центр примирения поддерживает необходимые контакты "для исключения любых провокаций террористов, направленных на срыв выполнения Меморандума о создании зон деэскалации".
Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Меморандум вступил в силу в день его подписания.
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