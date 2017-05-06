Сирийская армия взяла под контроль 113 километров границы с Ливаном

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сирийская армия зачистила от боевиков район Аль-Каламун Аль-Гарби на границе с Ливаном, тем самым взяв под контроль отрезок сирийско-ливанской границы в 113 километров, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В провинции Дамаск армейские подразделения и их союзники зачистили от боевиков террористических группировок район Аль-Каламун Аль-Гарби, тем самым присоединив его к освобожденному ранее от боевиков району Забадани. Таким образом, на сирийско-ливанской границе протяженностью 113 километров полностью восстановлена безопасность", — сообщил телеканал.

Всего протяженность границы Сирии и Ливана составляет 356 километров, в основном ее контролируют сирийские власти, но есть и отрезки, подконтрольные боевикам.

Ранее сирийские власти договорились с боевиками об их безопасном выходе из Забадани — боевикам и членам их семей были предоставлены автобусы, доставившие их на север страны, в провинцию Идлиб. Взамен боевики выпускали мирное население из шиитских городов Фуа и Кефрая на севере страны, которые три года были в осаде со стороны суннитских радикалов.

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