РФ и США готовы восстановить меморандум о предотвращении инцидентов над САР

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава генштаба РФ Владимир Герасимов и глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в ходе телефонных переговоров подтвердили готовность полностью восстановить выполнение обязательств в соответствии с меморандумом об инцидентах в воздухе, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ* и "Джабхат-ан-Нусры"*, — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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