Источник сообщил о нарушениях перемирия в зонах деэскалации в Сирии

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Перемирие в зонах деэскалации в Сирии частично соблюдается, есть незначительные нарушения с применением огнестрельного оружия, сообщил РИА Новости источник, приближенный к штабу операций Сирии.

Согласно договоренностям, достигнутым на международной встрече по урегулированию в Сирии, которая прошла в Астане, на территории республики с 6 мая начинают действовать четыре зоны деэскалации, где должны прекратиться любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

"В целом мир соблюдается. Однако на определенных территориях происходят локальные не значительные столкновения. За день все не решить, но мы надеемся, что и это будет устранено", — рассказал собеседник агентства.

Источник не обозначил, где именно продолжаются локальные боестолкновения.

В переговорах в Астане 3-4 мая участвовали представители стран-гарантов: России, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. Участники переговоров в четверг подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии.

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