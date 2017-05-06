Источник сообщил о нарушениях перемирия в зонах деэскалации в Сирии

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Перемирие в зонах деэскалации в Сирии частично соблюдается, есть незначительные нарушения с применением огнестрельного оружия, сообщил РИА Новости источник, приближенный к штабу операций Сирии.
"В целом мир соблюдается. Однако на определенных территориях происходят локальные не значительные столкновения. За день все не решить, но мы надеемся, что и это будет устранено", — рассказал собеседник агентства.
Источник не обозначил, где именно продолжаются локальные боестолкновения.
В переговорах в Астане 3-4 мая участвовали представители стран-гарантов: России, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. Участники переговоров в четверг подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии.
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