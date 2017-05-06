Курды заявили, что освободили от ИГ* деревню около сирийского города Табка

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, они освободили деревню Сахль аль-Хасаб в его окрестностях, сообщило курдское агентство Firat.
Сейчас столкновения с боевиками ИГ* продолжаются в трех кварталах в центре Табки — Хай Авваль, Тани и Салис (Hay Awwal, Tanî, Salis).
В ходе этих столкновений ликвидировано 14 боевиков ИГ*, в том числе снайпер, сообщило агентство.
Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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