Курды заявили, что освободили от ИГ* деревню около сирийского города Табка

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, они освободили деревню Сахль аль-Хасаб в его окрестностях, сообщило курдское агентство Firat.

После четырех дней столкновений бойцы SDF освободили деревню Сахль аль-Хасаб (Sahl al-Khasab) к востоку от Табки, сообщило агентство. Деревня зачищена от боевиков.

Сейчас столкновения с боевиками ИГ* продолжаются в трех кварталах в центре Табки — Хай Авваль, Тани и Салис (Hay Awwal, Tanî, Salis).

В ходе этих столкновений ликвидировано 14 боевиков ИГ*, в том числе снайпер, сообщило агентство.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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