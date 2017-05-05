Представители ВКП назвали меморандум о зонах деэскалации в САР нелегитимным

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Представители Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции назвали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии "нелегитимным", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ВКП.
По данным агентства, в ВКП расценили меморандум как "неясный" и "нелегитимный", а также заявили, что выступают против Ирана в качестве гаранта перемирия.
Как сообщается, представители оппозиции считают, что данное соглашение приведет к "разделению страны при помощи туманных… зон деэскалации".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>