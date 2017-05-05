Солдаты НАТО не будут воевать в Сирии, заявил Столтенберг

БЕРЛИН, 5 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил участие солдат НАТО в гражданской войне в Сирии.

Журнал Spiegel отмечает, что на встрече послов НАТО в минувшую среду США четко дали понять союзникам, что ожидают от них формального присоединения к международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ждет, и это не обсуждается", — сказал генсек альянса в интервью Spiegel.

При этом он не исключил увеличения количества солдат, которые с января обучают иракских военных, борющихся с ИГ.

"Обучение местных бойцов – как в Ираке и Афганистане – на мой взгляд, лучшее оружие для борьбы с террором", — полагает Столтенберг.

По его словам, альянс также рассматривает возможность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS не только для разведки, но и для того, чтобы лучше управлять самолетами коалиции в сирийском воздушном пространстве.

"Возможно, мы еще больше задействуем самолеты AWACS над Турцией", — добавил генсек.

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