Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в пятницу договорились о дальнейших российско-американских контактах, сообщили в МИД РФ.

"В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования. В свете итогов Международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу", — говорится в сообщении МИД.

Разговор прошел по инициативе американской стороны.

"Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов", — добавили в МИД РФ.

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