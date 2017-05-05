Пентагон: Россия не обращалась к США по поводу зон деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Россия не обращалась к США по военным каналам в связи с предполагаемым созданием зон деэскалации в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.
Позднее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что вопросы полетов самолетов антитеррористической коалиции во главе с США в зонах деэскалации в Сирии обсуждаются на экспертном уровне.
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