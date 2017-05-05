Генштаб рассчитывает число наблюдательных пунктов в зонах деэскалации в САР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ГГруппировка РФ в Сирии под руководством Генштаба проводит расчеты необходимого количества КПП и наблюдательных пунктов в зонах деэскалации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он отметил, что особое внимание в меморандуме по Сирии уделяется обеспечению контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий. Так, для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают наблюдательные пункты для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для обеспечения перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности.

"В настоящее время командованием российской группировки под руководством Генерального штаба проводятся расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их деятельности", — сказал он.

По его словам, работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет осуществляться персоналом и формированиями России, Турции и Ирана. По взаимной договоренности стран-гарантов могут привлекаться силы других сторон, добавил Рудской.

Он отметил, что в течение двух недель из представителей стран-гарантов будет создана совместная рабочая группа, которая до 4 июня представит для утверждения точные границы зон деэскалации и полос безопасности, а также карты отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок.