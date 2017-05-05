РФ и США обсудят возврат к договору о предотвращении инцидентов в небе САР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время обсудит с американскими военными возвращение России к полноценному участию в меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Данное соглашение является действенным инструментом по исключению опасных инцидентов в воздухе. После удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат российская сторона приостановила свое участие в данном соглашении. Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ходе двухсторонних контактов с американскими коллегами в самое ближайшее время", — сказал он.

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