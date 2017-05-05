Генштаб заявил, что Дамаск направит силы из зон деэскалации на борьбу с ИГ*

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Дамаск направит высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы против "Исламского государства" (ИГ)*, ВКС РФ будут поддерживать эти действия, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы правительственных войск будут направлены для продолжения наступления против формирований ИГИЛ в центральной и восточной части Сирии и освобождения районов вдоль реки Евфрат. ВКС России будут поддерживать эти действия", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.