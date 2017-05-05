В Генштабе РФ отметили вклад де Мистуры в работу над меморандумом по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе личных встреч с оппозиционерами в Астане убедил их в важности меморандума по зонам безопасности в Сирии, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

"Особо отмечается значительный вклад спецпосланника Генерального секретаря ООН Стефана де Мистуры, который в наиболее напряженные моменты переговоров провел несколько личных встреч с оппозиционерами и убедил их в важности Меморандума для стабилизации обстановки в Сирии", — сказал Гаджимагомедов.

Он также подчеркнул важность того, что итоги переговоров в Астане рассматриваются де Мистурой как существенный вклад для продвижения политического диалога в Женеве.

Гаджимагомедов добавил, что значительную помощь при разработке Меморандума оказали эксперты ООН, обладающие большим опытом миротворчества. Успеху переговоров также способствовал высокий уровень организации встречи со стороны руководства Казахстана. По словам Гаджимагомедова, на каждом этапе переговоров всем делегациям оказывалась поддержка со стороны казахстанских коллег.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

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