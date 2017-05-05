Меморандум о деэскалации поддержали 27 командиров отрядов в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Меморандум о зонах деэскалации в Сирии удалось согласовать с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"Удалось согласовать меморандум с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации", — сказал он.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

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