Генштаб не исключил, что по нарушителям меморандума в Сирии будут стрелять

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не исключает, что по нарушителям меморандума о создании зон деэскалации в Сирии будет открываться огонь, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов на брифинге в пятницу в Москве.

"В первую очередь будет проведено тщательное расследование, по результатам которого будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей, не исключающее подавление огневыми средствами", — сказал Гаджимагомедов, отвечая на вопрос, какие меры предусмотрены для нарушителей меморандума.