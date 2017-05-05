Генштаб не исключил, что по нарушителям меморандума в Сирии будут стрелять
17:1405.05.2017
(обновлено: 17:20 05.05.2017)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не исключает, что по нарушителям меморандума о создании зон деэскалации в Сирии будет открываться огонь, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов на брифинге в пятницу в Москве.
"В первую очередь будет проведено тщательное расследование, по результатам которого будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей, не исключающее подавление огневыми средствами", — сказал Гаджимагомедов, отвечая на вопрос, какие меры предусмотрены для нарушителей меморандума.
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