В зонах деэскалации в Сирии находятся 42 тысячи боевиков

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В четырех зонах деэскалации в Сирии находятся порядка 42 тысяч боевиков, больше всего — на юге страны, 15 тысяч, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По его словам, в первой зоне находятся 14,5 тысячи боевиков, во второй — до трех тысяч, в третьей — девять тысяч, а в четвертой — до 15 тысяч человек.

"Четвертая — на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра. Эта зона в основном контролируется отрядами так называемого "Южного фронта" общей численностью до 15 тысяч человек. В указанном районе проживает до 800 тысяч мирных жителей", — сказал Рудской.

Он добавил, что при необходимости подписанный в Астане Меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии позволяет сформировать дополнительные зоны деэскалации.

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