Минобороны оценило позицию США по вопросу создания зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации в Сирии имела позиция США, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
По его словам, конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий, сыграл важную роль в оперативной подготовке меморандума к подписанию.
"Поддержал подписание меморандума генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, который приветствовал решения о прекращении применения оружия и расширению возможностей гуманитарной поддержки населения", — добавил замглавы МО РФ.
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