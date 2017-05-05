Минобороны оценило позицию США по вопросу создания зон деэскалации в Сирии

Женщина на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Женщина на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации в Сирии имела позиция США, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединенных Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и создания условий для политического урегулирования конфликта", — сказал он.

По его словам, конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий, сыграл важную роль в оперативной подготовке меморандума к подписанию.

"Поддержал подписание меморандума генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, который приветствовал решения о прекращении применения оружия и расширению возможностей гуманитарной поддержки населения", — добавил замглавы МО РФ.