США усилили поддержку сил самообороны сирийских курдов

АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. США поставили силам самообороны сирийских курдов дополнительно 48 военных транспортных средств, а также отправили 250 военнослужащих, что свидетельствует об усилении их поддержки, передает в пятницу агентство Anadоlu.

Как сообщили местные источники агентства, американская автоколонна проследовала через КПП Семалка на иракско-сирийской границе и прибыла в район Маликийе сирийского города Хасеке.

Отмечается, сразу после после авиаудара ВВС Турции по позициям курдов в районе Карачох на сирийско-турецкой границе на прошлой неделе, США отправили курдам 22 фуры с оружием и боеприпасами, а также транспортные средства.

По информации агентства, формирования сирийских курдов наносят удары по подразделениям ВС Турции противотанковыми ракетами американского производства TOW.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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