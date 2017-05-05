МИД: Россия и США продолжат консультации по зонам деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Консультации России и США по зонам деэскалации в Сирии будут продолжены, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Эти контакты, консультации будут продолжены", — сказал журналистам российский дипломат.

"Я так понимаю, в госдепе были сделаны заявления в поддержку результатов Астаны", — добавил Богданов.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

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