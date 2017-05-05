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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, как российские прицелы могли попасть к боевикам в Сирии

13:1205.05.2017
(обновлено: 13:24 05.05.2017)
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки Исламское государство. Архивное фотоБоевики террористической группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo / Raqqa Media Center

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские электронно-оптические преобразователи (ЭОП), предназначенные для прицелов ночного видения снайперских винтовок, могли появиться у террористов из "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* лишь как военные трофеи, добытые в боях с сирийской армией, считает член Общественного совета при Минобороны и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Снайперская винтовка. Архивное фото
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
СМИ: боевики ИГ* в Сирии используют оружие с российской электроникой

Он подчеркнул, что сообщения СМИ о попадании ЭОП в руки боевиков не подтверждены, поэтому пока не могут считаться достоверными. "Это не официальное заявление Минобороны РФ либо сирийского военного командования, поэтому эта информация нуждается в проверке", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, в России действует строгая система экспортного контроля, организованная таким образом, что поставки продукции военного назначения возможны, только если страна-покупатель представит сертификат конечного пользователя.

"Это означает официальную правительственную гарантию, о том, что закупаемое российское вооружение не будет перепродано или поставлено кому-то еще и будет эксплуатироваться исключительно страной-приобретателем. Кроме того, необходимо отметить, что контрразведовательное обеспечение предприятий российского ОПК осуществляет ФСБ, и это ещё один важный контур контроля", — отметил эксперт.

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
В Мосуле убит один из главарей ИГ*, возможно, выходец из России

По его словам, можно предположить, что Россия могла поставлять снайперские комплексы сирийской правительственной армии. "Было несколько случаев, когда боевики захватывали склады с вооружениями. В частности, это произошло во время второго захвата боевиками Пальмиры. Тогда в их руки попала часть запасов военного имущества сирийской армии. Но не допускаю, что продукция военного назначения из России могла куда-то что-то уплыть бесконтрольно", — заключил Коротченко.

Ранее "Коммерсант" написал, что боевики ИГ и "ан-Нусры" используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Как они попали в зону боевых действий, неизвестно. Вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы стран-покупателей категорически запрещен как в России, так и в США. По официальным данным, уголовных дел об утрате прицелов российскими военнослужащими  не возбуждалось, пишет газета. По сведениям издания, в Сирии в рамках доследственной проверки идут оперативные мероприятия.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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