Путин и Атамбаев обсудили итоги встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Киргизии Алмазбек Атамбаев обсудили по телефону позитивные итоги прошедшей 3-4 мая в Астане международной встречи по Сирии, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. При обмене мнениями по международной проблематике сделан акцент на позитивных итогах прошедшей 3-4 мая с.г. в Астане IV международной встречи по Сирии", — говорится в сообщении.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

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