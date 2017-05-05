Лаврентьев сообщил, кто может стать наблюдателем в зонах деэскалации в САР

Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

АСТАНА, 5 мая — РИА Новости. Круг потенциальных наблюдателей в зонах деэскалации в Сирии не очерчен, на юге это могла бы быть Иордания, заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

"Пока этот круг не очерчен, но как мы представляем, конечно, могли бы поучаствовать иорданцы, с учетом того что речь идет о юге Сирии, которая является одной из четырех зон деэскалации", — сказал Лаврентьев журналистам.

"Но наблюдатели с какой-либо третий страны, их участие в наблюдательной миссии в полосах безопасности, которые организуются вдоль линий зон деэскалации, делается по согласию всех трех стран-гарантов", — напомнил он.

Ранее Лаврентьев сообщил, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности в Сирии, меморандум о создании которых был принят в четверг в Астане, возможно участие и других стран, но лишь консенсусно, то есть это решение должно быть принято единогласно Турцией, Россией и Ираном.

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