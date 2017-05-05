Лаврентьев: Россия может доказать, что химатака на Хан-Шейхун - провокация

АСТАНА, 5 мая — РИА Новости. РФ имеет неопровержимые доказательства, что события в Хан-Шейхуне являются провокацией, и продолжит убеждать Запад в необходимости изменить позицию по Сирии в этом вопросе, заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"Вы прекрасно понимаете, РФ располагает всеми неопровержимыми доказательствами того, что это чистой воды провокация со стороны лиц и структур, которые не заинтересованы в достижении мира на сирийской земле. Но, к сожалению, все наши объяснения, доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада", — сказал Лаврентьев журналистам.

"Тем не менее, будем на этом направлении работать, пытаться убедить в том, чтобы страны изменили свою позицию по отношению к правительству Сирии", — отметил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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