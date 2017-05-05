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Война в Сирии
Война в Сирии

Ошибка вышла: Пентагон признал факт авиаудара по мечети в Сирии

08:4305.05.2017
(обновлено: 08:45 05.05.2017)
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© AP Photo / Scott FenaroliАмериканский самолет готовится к боевому вылету. Архивное фотоАмериканский самолет готовится к боевому вылету. Архивное фото
© AP Photo / Scott Fenaroli

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американские военные признали факт авиаудара по мечети в Сирии, в результате которого погибли более 40 человек. При этом ранее в Пентагоне уверяли, что объектом бомбардировки стало соседнее здание, где укрывались боевики "Аль-Каиды"*.

Что произошло

Солдаты армии США. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army
США начали патрулировать сирийско-турецкую границу
Инцидент произошел 16 марта в районе деревни Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо. Сообщалось, что в результате авиаудара погибли 42 человека, большинство из которых были мирными жителями.

В Центральном командовании США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке, подтвердили факт удара в этом районе, но категорически отрицали, что объектом бомбардировки была мечеть.

"Объектом удара была не мечеть, а здание, где проходила встреча (боевиков) — это в 15 метрах от мечети, которая до сих пор стоит", — заявил тогда представитель CENTCOM полковник Джон Томас в интервью агентству Франс Пресс.

Аналогичную позицию занял и Пентагон.

"Было много сообщений о том, что мы нанесли удар по мечети. Мы этого не делали и никогда не сделали бы. Здание, подвергшееся бомбардировке, находилось рядом с мечетью", — сказал официальный представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис.

Остатки боеприпасов на окраине сирийского города Дейр-эз-Зо. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Коалиция признала вину в гибели 352 мирных жителей в Ираке и Сирии
В российском МИД, в свою очередь, призвали тщательно расследовать инцидент. При этом в ведомстве не стали подвергать сомнению, что объектом атаки США стали именно террористы.

"В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет. Мы в отличие от некоторых наших оппонентов не собираемся в данном случае выступать с обвинениями в "целенаправленном" убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры", — заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Новые данные

Американская бронетехника на турецко-сирийской границе
© Фото : YPG
Курды сообщили о переброске американских войск к турецко-сирийской границе
В пятницу источники телеканала CNN в Пентагоне признали, что американские военные разбомбили именно мечеть. К таким выводам пришли эксперты в результате расследования.

Собеседники телеканала уточнили, что здание, по которому был нанесен удар, использовалось для "культовых целей".

При этом в Пентагоне отметили, что подобные сооружения, как школы и больницы, входят в список объектов, не подлежащих удару.

Не первый случай

Инцидент с мечетью в Алеппо — не единственный, когда объектом удара международной коалиции становятся мирные жители.

Так, в начале апреля самолеты коалиции разбомбили селение Хунейда в провинции Ракка. В результате удара погибли 15 человек, трое из которых дети. Тогда источники сирийского агентства SANA назвали случившееся "бойней".

Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
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В ООН назвали гуманитарную ситуацию в Мосуле катастрофичной
До этого аналогичный случай произошел к западу от самого города Ракка. Тогда объекто удара стала школа. По данным СМИ, погибли около ста человек.

Впрочем, удары по мирным жителям происходят не только в Сирии, но и в Ираке, где коалиции бомбит позиции террористов "Исламского государства"*.

В конце марта газета The New York Times сообщила о том, что Пентагон начал проверку информации о гибели 240 мирных жителей Мосула. По предварительным данным, все они стали жертвами ударов с 17 по 23 марта.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, выступая перед конгрессом, признал, что американские военные не могут гарантировать безопасность мирных жителей. Речь, в частности, шла о ситуации в Мосуле.

Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
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Иракская армия открыла новый фронт для борьбы с ИГ* на северо-западе Мосула
"По мере того как мы втягиваемся в боевые действия в городских условиях, становится все труднее и труднее отвечать экстраординарно высоким стандартам в этой сфере, но мы будем стараться", — заявил Вотел, отвечая на вопрос о возможности минимизировать потери среди мирного населения во время штурма иракского оплота боевиков ИГ*.

Ранее американские военные и политики неоднократно заявляли, что без потерь среди гражданского населения штурм такого большого города, как Мосул, провести невозможно.

О жертвах

В конце апреля коалиция сообщила, что с августа 2014 года жертвами ударов в Ираке и Сирии погибли 352 гражданских лица.

"Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения", — говорилось в докладе.

По данным коалиции, с ноября 2016 года по март 2017 года погибли 45 мирных граждан.

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Airwars: в марте удары коалиции убили рекордное число мирных жителей Сирии
При этом независимая мониторинговая группа Airwars, в свою очередь, отмечала, что в марте 2017-го число жертв атак коалиции среди гражданского населения стало рекордным и только в Сирии составило не менее 1782 человек.

Как сообщала организация, которая отслеживает действия коалиции в Ираке и Сирии, увеличение авиаударов на территории обеих стран в последние месяцы было "беспрецедентным". По данным Airwars, в марте коалиция нанесла 268 ударов по Ираку и 434 удара по Сирии.

Сотрудник организации Алекс Хопкинс заявил, что число убитых в Сирии выросло в разы, однако этот факт получил минимальное освещение в прессе.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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Война в Сирии
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