В Сирии жители горной деревни встретили российских военных цветами

ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 мая – РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в горную деревню Брабишбо в горной Латакии, местные жители встретили их цветами, апельсинами и песнями.

Горная деревня Брабишбо в горной части провинции Латакия еще полтора года назад была в окружении боевиков. Террористы продвигались по горам одновременно с двух флангов. С одной стороны они были всего в 1,5 км от Брабишбо – в городе Гмам. С другой – в 5 км, в деревне Альхафи. Однако взять Брабишбо, несмотря на постоянные обстрелы и осаду, исламистам не удалось – все мужчины из деревни взяли в руки оружие и, кто чем, помогли сирийской армии отстоять деревню. Постепенно, при поддержке российских ВКС террористы были отброшены и из соседних деревень.

Всего за месяцы осады погибло 55 жителей деревни – большая цифра для полутора тысяч ее населения. Еще около сотни были ранены, а пятеро пропали без вести. Четыреста жителей Брабишбо до сих пор служат в сирийской армии, воюют на фронте. Их семьи остались фактически без кормильцев, поэтому гуманитарная помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон пришлась как нельзя кстати.

Дети вышли встречать российских офицеров с цветами и апельсинами – их первый урожай в Брабишбо уже поспел. А один из местных жителей, пользующийся репутацией неплохого певца, исполнил песню о дружбе между Россией и Сирией, а еще одну, на бис, – о любви, что хорошо сочеталось с теплым весенним деньком.

Среди тех, кто пришел за российской помощью, оказался местный житель Джихад Сахур. При минном обстреле со стороны боевиков он получил ранение в ногу – Сахур до сих пор сильно прихрамывает. "Мне сейчас трудно ходить и работать – боевики ранили меня, когда я со всеми жителями Брабишбо оборонял родную землю. Поэтому я очень благодарен России за ее помощь", — рассказал мужчина журналистам.

Из трех сыновей Сулеймана Шабан Мудхе один погиб в армии, воюя в Алеппо, другой получил тяжелое ранение в Даръа – это самые горячие точки на карте противостояния с боевиками. "На старости я остался без опоры в виде своих взрослых сыновей. Гуманитарная помощь пришлась мне как нельзя кстати", — поделился он.

"Всего мы доставили 400 пакетов гуманитарной помощи – рис, мука, сахар, чай. Всего около двух тонн", — рассказал журналистам представитель Центра полковник Вячеслав Румянцев. По его словам, при помощи населению Сирии особое внимание уделяется деревням, наиболее пострадавшим от боевиков – например, тем населенным пунктам, которые, как Брабишбо, были в осаде, а также деревням, где много вдов и беженцев из других районов Сирии.

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