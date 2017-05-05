В Сирии жители горной деревни встретили российских военных цветами

ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 мая – РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в горную деревню Брабишбо в горной Латакии, местные жители встретили их цветами, апельсинами и песнями.
Всего за месяцы осады погибло 55 жителей деревни – большая цифра для полутора тысяч ее населения. Еще около сотни были ранены, а пятеро пропали без вести. Четыреста жителей Брабишбо до сих пор служат в сирийской армии, воюют на фронте. Их семьи остались фактически без кормильцев, поэтому гуманитарная помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон пришлась как нельзя кстати.
Среди тех, кто пришел за российской помощью, оказался местный житель Джихад Сахур. При минном обстреле со стороны боевиков он получил ранение в ногу – Сахур до сих пор сильно прихрамывает. "Мне сейчас трудно ходить и работать – боевики ранили меня, когда я со всеми жителями Брабишбо оборонял родную землю. Поэтому я очень благодарен России за ее помощь", — рассказал мужчина журналистам.
Из трех сыновей Сулеймана Шабан Мудхе один погиб в армии, воюя в Алеппо, другой получил тяжелое ранение в Даръа – это самые горячие точки на карте противостояния с боевиками. "На старости я остался без опоры в виде своих взрослых сыновей. Гуманитарная помощь пришлась мне как нельзя кстати", — поделился он.
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