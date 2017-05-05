CNN: военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по мечети в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по зданию, которое являлось частью религиозного комплекса, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Как сообщили собеседники телеканала, проведенное расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей. Отмечается, что обычно подобные сооружения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих удару, для исключения из которого требуется специальная процедура.
Входило ли здание в данный список или было из него исключено, пока не установлено.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>