Погибший в Сирии военный советник жил своим делом, рассказал сослуживец

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Понятие "честь" для погибшего в Сирии российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова было особенно важно, рассказал РИА Новости Дмитрий Горячевских, сокурсник Бучельникова в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище (ЕВАКУ).

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

Офицер с большой буквы



"Я могу сказать про Леху, что это был офицер, для которого понятия чести и слова – не пустой звук. Это первое. И второе: как профессионал он был таким, что мне немного даже завидно было! Видя, как он стреляет, выполняет задачи, можно было только позавидовать! Он действительно, выполняя то, чему нас учили, делал это очень хорошо", — сказал Горячевских.

Горячевский четыре с половиной года проучился вместе с Бучельниковым в разных батареях военного института. После выпуска они следили за судьбой друг друга и товарищей. Встречались уже реже, так как Бучельников служил в Карабаше (Челябинская область), а Горячевских – в Екатеринбурге. В основном, общались на полигоне, куда дивизия выезжала примерно раз в полгода. Там у них сложился небольшой коллектив офицеров, в который входил и Бучельников. Общались, в основном, после занятий, в неформальной обстановке.

"И потом в дальнейшем, когда я уже уволился из рядов Вооруженных сил, он в этом же подразделении продолжал наши традиции, поддерживал тот коллектив, который мы там в свое время создали. Хороший коллектив очень… Алексей – он и человек был с большой буквы, и офицер настоящий, русский!" — подчеркнул Горячевских.

Он жил своей работой



Бучельников воспитывал солдат самым лучшим образом, считает Горячевских. "Он это делал так, как в моем идеалистическом представлении и должно быть", — отметил собеседник агентства. Алексей объяснял солдатам, что они прибыли сюда учиться, трудиться.

"Он относился к тому небольшому количеству людей, которые были счастливы на своей работе, службе. Он был счастлив этим, жил этим", — сказал Горячевских.

Он добавил, что у Бучельникова остались жена и двое детей – мальчик и девочка. О гибели друга Горячевских узнал от служивших с ним коллег, которые рассказали, что Бучельникова застрелил снайпер.

"Первое, о чем я подумал тогда, — это то, что жалко жену, жалко детей, которые остались без отца. Есть такая профессия – родину защищать. Этот человек в свое время выбрал такую профессию. И хотя я уже давно уволился из Вооруженных сил, у меня иногда где-то скребет в душе, что я не с ними", — отметил друг погибшего.

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