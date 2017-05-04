Эксперт: зоны безопасности станут большим шагом к миру в Сирии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии, подписанный в Астане, станет большим шагом к мирному урегулированию в этой стране, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

"Меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии, подписанный в Астане, станет большим шагом к мирному урегулированию в этой стране. Теперь оппозиционные президенту САР Башару Асаду группировки, стремящиеся к миру, смогут искать компромиссы с правительством Сирии в рамках правового поля. При усилиях стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции высвободятся силы для жесткой борьбы с террористами, которым не нужны мир и согласие", — заявил РИА Новости в четверг Перенджиев.

Он отметил, что наряду с этим существует опасность превращения зон безопасности под контролем иностранных государств в сферы их влияния.

"Декларируется, что эти зоны не будут противоречить принципу сохранения суверенитета и территориальной целостности САР. Но опыт, к примеру, создания оккупационных зон в послевоенной Германии свидетельствует, что они остаются надолго. В 1945 году говорилось о единой Германии, но на деле, причем, не по вине СССР, получилось три государства — ГДР, ФРГ и Западный Берлин. И сегодня в Германии находятся американские войска, а правительство подконтрольно США", — сказал эксперт.

"Сегодня надо вспомнить этот опыт, чтобы не повторить его с нынешними союзниками по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии", — заключил военный политолог.

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