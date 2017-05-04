США требуют, чтобы сирийская оппозиция отмежевалась от террористов

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США требуют, чтобы оппозиция Сирии соблюдала обязательства и отмежевалась от террористов, заявила в пресс-релизе представитель госдепартамента Хизер Ноерт.

"Оппозиция также (наряду с властями Сирии — ред.) должна при гарантирующей роли Турции соблюдать свои обязательства по отделению от признанных террористических группировок, включая (коалицию боевиков — ред.) "Тахрир аш-Шам" (возглавляемую запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусрой" — ред.), которые продолжают узурпировать законные надежды сирийского народа на представительное и ответственное правительство", — заявила Ноерт, комментируя астанинские договоренности, объявленные Россией, Турцией и Ираном.

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