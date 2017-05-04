США считают, что в Сирии сейчас нет работающего перемирия

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что в Сирии сейчас нет работающего перемирия, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Сейчас в Сирии нет поддающегося работе прекращения огня", — заявил он.

"Нужно, чтобы все стороны конфликта признали, что пришло время… для нового подхода к этой проблеме и для того, чтобы начать разрешать конфликт так, чтобы остановить страдания сирийского народа", — добавил он.

Представитель администрации отметил, что высокий уровень участия США в переговорах в Астане показывает стремление сотрудничать с Россией по Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>