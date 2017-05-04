США
4.054 мая20:33МСК
USD57.57+0.48
EUR62.73+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Перемирие в Сирии: Россия, Иран и Турция создали четыре зоны деэскалации

Сюжет:
Главное за 4 мая 2017 года (8)
20:0904.05.2017
(обновлено: 20:13 04.05.2017)
01890
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные здания района, контролируемого боевиками, в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фотоРазрушенные здания района, контролируемого боевиками, в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Ситуация на северо-востоке Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Сирия поддержала российскую инициативу по созданию зон деэскалации

Такие зоны включат провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

Зоны перемирия

В ходе второго дня переговоров в Астане представителями стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) был подписан меморандум о создании в этой стране четырех зон безопасности, в том числе в провинции Идлиб, в отдельных частях соседних Латакии, Алеппо и Хамы, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте, а также "в определенных районах на юге Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра".

Город Астана. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Лаврентьев: меморандум о зонах деэскалации в Сирии может быть бессрочным

Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах, границы которых предварительно будут обозначенных военными, будет запрещено использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Кроме того, предполагается, что в зоны деэскалации будет обеспечен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи; вдоль линий зон деэскалации планируется установить контрольно-пропускные и наблюдательные пункты.

"По зонам деэскалации мы только находимся в начале пути. Конечно, требуется время для того, чтобы определить реальные линии, которые будут очерчивать зоны деэскалации, на которых будет прекращена всякая вооруженная активность. Скажу, что в соответствии с этим меморандумом… с шестого числа фактически прекратятся все боевые действия на этих территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами", — сказал глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017
© Sputnik / Ксения Воронина
Перейти в фотобанк
Эксперт о меморандуме по Сирии: надеемся на перелом, но порох держим сухим

Как заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари, положения меморандума о создании четырех зон деэскалации в Сирии должны начать выполняться через месяц после подписания.

Согласно меморандуму, РФ, Турция и Иран, как страны-гаранты режима прекращения боевых действий, подготовят к 4 июня карты зон безопасности в Сирии.

По словам Лаврентьева, зоны деэскалации в Сирии будут установлены на 6 месяцев с пролонгацией на аналогичный период, однако меморандум может быть бессрочным.

"Мы договорились, что зоны деэскалации будут установлены на период 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на 6 месяцев, если не будет каких-либо обстоятельств и принято другое решение странами-гарантами. В случае необходимости данный меморандум может иметь и бессрочное звучание", — сказал он.

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Гаранты согласились на запрет использования вооружения в зонах деэскалации

Примечательно, что церемония подписания меморандума чуть не была сорвана представителями сирийской оппозиции. После объявления о начале церемонии один из оппозиционеров вскочил и начал кричать на арабском языке, что "Иран — преступники, им не место среди гарантов". После этого он покинул зал в сопровождении нескольких человек. Остальные оппозиционеры остались в зале.

Как выяснилось позднее, пытавшийся сорвать подписание меморандума сирийский оппозиционер оказался экс-начальником штаба обороны Алеппо Ясером Абдуррахимом.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОбстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора

Бесполетные зоны

Как заявил Лаврентьев, ВКС РФ прекратят работу в зонах деэскалации в том случае, если из этих зон не будет атак на позиции правительства САР.

Турецкие флаги. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В Турции сообщили, какие регионы Сирии включили в зоны безопасности

"Что касается авиации ВКС РФ, то мы, естественно, готовы и прекратим боевую работу на этих территориях, но только в том случае, естественно, если с территорий зон деэскалации не будут предприниматься какие-то усилия по дестабилизации ситуации на других территориях: какие-то попытки занять какие-то другие территории, попытки атаковать боевые позиции сирийских правительственных войск, не говоря уже о просто каких-то акциях против мирного населения, которое будет располагаться вне зон деэскалации. Конечно же, мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы боевую авиацию в этих условиях не применять", — сказал Лаврентьев.

Он также выразил уверенность, что ВВС Сирии прекратят полеты над зонами деэскалации.

Наблюдатели в зонах перемирия

Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности в Сирии, сообщил Лаврентьев.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Слуцкий: зоны деэскалации в Сирии могут стать прорывом в урегулировании

"Российская Федерация готова поучаствовать в направлении своих наблюдателей в так называемые полосы безопасности для участия в наблюдении за соблюдением режима прекращения боевых действий, фиксации возможных нарушений, но мы как страны-гаранты договорились, что возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса. То есть это решение должно быть принято единогласно Турцией, Россией и Ираном", — сказал он.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, отправка российских наблюдателей для мониторинга перемирия в зоны деэскалации в Сирии не потребует дополнительного решения Совета Федерации.

"Пока официального текста меморандума нет, его детали будут дорабатываться до конца мая, но, судя по имеющейся информации, для отправки российских наблюдателей дополнительного решения Совета Федерации не потребуется. Они могут быть отправлены в рамках антитеррористической операции в САР, на что уже дано согласие, так как одна из задач этой операции — обустройство мирной жизни", — заявил Озеров.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
МИД Ирана: идея зон деэскалации в Сирии может привести к ключевым переменам

Согласно конституции, в ведении Совета Федерации находится решение вопроса об использовании ВС РФ за рубежом.

Путь к сохранению целостности Сирии

В Москве считают, что подписание меморандума о четырех зонах безопасности в Сирии открывает путь к сохранению единства этой страны.

"Считаем, что это действительно очень важное решение, которое открывает прямой путь не только к деэскалации ситуации в конкретных районах, но и к тому, чтобы сохранить единство, территориальную целостность Сирии, и, соответственно, (будет) способствовать процессу политического урегулирования", — сказал Лаврентьев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эрдоган: создание зон деэскалации наполовину решит сирийскую проблему

По мнению замглавы МИД Ирана Хоссейна Джабери Ансари, страны-участницы процесса в Астане постараются сделать так, чтобы режим прекращения огня стал более стабильным и распространился на все зоны, в которых идут столкновения, а также предпринять эффективные действия для противоборства терроризму. По его словам, это может способствовать решению кризиса в Сирии.

"Документ, подписанный представителями стран-гарантов перемирия, в случае правильной реализации может привести к коренным изменениям в Сирии", — сказал Ансари журналистам.

Как считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, зоны деэскалации в Сирии могут стать настоящим прорывом для сирийского урегулирования, укрепить режим прекращения огня и дать дополнительный импульс для политических мирных переговоров.

Он отметил, что это новая инициатива, которая, однако, не отходит от концепции единого и неделимого пространства безопасности в Сирии и исходит из важнейшей задачи сохранения территориальной целостности страны. "Здесь крайне важной стала площадка Астаны, которая доказала свою эффективность", — подчеркнул депутат.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМестность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии

В Дамаске приветствовали инициативу России

Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон деэскалации, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения со ссылкой на ответственный источник в сирийском министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов.

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Лаврентьев: Россия работает над повышением эффективности перемирия в Сирии

"Ответственный источник в (сирийском) министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов заявил, что Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон снижения напряженности и подтверждает свое обязательство по договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, подписанное 30 декабря 2016 года", — сообщил телеканал.

Кроме того, источник в МИД подчеркнул, что "одновременно Сирия подтверждает продолжение сирийской армией и силами союзников борьбы против терроризма, в частности ИГ, "Джебхат ан-Нусры"* и других связанных с ними террористических группировок, где бы они ни находились на ее территории".

Эксперты настроены скептически

Доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко скептически оценил возможность наступления мира после заключения меморандума о зонах деэскалации в САР.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Песков: зоны деэскалации позволят сохранить целостность Сирии

"Конгломерат противников (президента Сирии Башара) Асада состоит из примерно 40 группировок, которые, по большому счету, никем абсолютно не контролируются, у которых свои совершенно взгляды на то, как нужно действовать в сложившихся условиях. Поэтому примирить их всех практически нереально, и даже этот меморандум, формирование этих четырех зон, вероятнее всего, так на бумаге и останется. Потому что в обязательном порядке кто-нибудь спровоцирует, кто-нибудь в кого-нибудь выстрелит. Но это не значит, что процесс нужно заканчивать", — сказал Демиденко РИА Новости.

"Обольщаться особо не надо, что сейчас в Сирии наступит мир после подписания этого меморандума, но и опускать руки тоже нельзя. Это очень долгая, нудная и кропотливая работа, но она в обязательном порядке должна быть сделана", — добавил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимир Сотников считает, что успех сегодняшнего меморандума будет зависеть от того, как стороны будут соблюдать договоренности.

"Не знаю, продержится ли эта договоренность шесть месяцев или нет, но в течение определенного времени она будет действовать. Здесь все зависит от того, насколько все стороны будут соблюдать эти положения. И ранее принимались ведь решения о перемириях. Но каждый раз получалось, что первыми нарушали его террористы. Сирийские правительственные силы открывали ответный огонь. Допускаю, что некоторые оппозиционные и террористические группировки недолго будут придерживаться положений меморандума. Глобально – это прекрасная инициатива и направлена на то, чтобы вернуть доверие в вопросе сирийского урегулирования", — сказал он РИА Новости.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена