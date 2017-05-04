Перемирие в Сирии: Россия, Иран и Турция создали четыре зоны деэскалации

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Такие зоны включат провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

Зоны перемирия



В ходе второго дня переговоров в Астане представителями стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) был подписан меморандум о создании в этой стране четырех зон безопасности, в том числе в провинции Идлиб, в отдельных частях соседних Латакии, Алеппо и Хамы, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте, а также "в определенных районах на юге Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра".

Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах, границы которых предварительно будут обозначенных военными, будет запрещено использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Кроме того, предполагается, что в зоны деэскалации будет обеспечен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи; вдоль линий зон деэскалации планируется установить контрольно-пропускные и наблюдательные пункты.

"По зонам деэскалации мы только находимся в начале пути. Конечно, требуется время для того, чтобы определить реальные линии, которые будут очерчивать зоны деэскалации, на которых будет прекращена всякая вооруженная активность. Скажу, что в соответствии с этим меморандумом… с шестого числа фактически прекратятся все боевые действия на этих территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами", — сказал глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Как заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари, положения меморандума о создании четырех зон деэскалации в Сирии должны начать выполняться через месяц после подписания.

Согласно меморандуму, РФ, Турция и Иран, как страны-гаранты режима прекращения боевых действий, подготовят к 4 июня карты зон безопасности в Сирии.

По словам Лаврентьева, зоны деэскалации в Сирии будут установлены на 6 месяцев с пролонгацией на аналогичный период, однако меморандум может быть бессрочным.

"Мы договорились, что зоны деэскалации будут установлены на период 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на 6 месяцев, если не будет каких-либо обстоятельств и принято другое решение странами-гарантами. В случае необходимости данный меморандум может иметь и бессрочное звучание", — сказал он.

Примечательно, что церемония подписания меморандума чуть не была сорвана представителями сирийской оппозиции. После объявления о начале церемонии один из оппозиционеров вскочил и начал кричать на арабском языке, что "Иран — преступники, им не место среди гарантов". После этого он покинул зал в сопровождении нескольких человек. Остальные оппозиционеры остались в зале.

Как выяснилось позднее, пытавшийся сорвать подписание меморандума сирийский оппозиционер оказался экс-начальником штаба обороны Алеппо Ясером Абдуррахимом.

Бесполетные зоны



Как заявил Лаврентьев, ВКС РФ прекратят работу в зонах деэскалации в том случае, если из этих зон не будет атак на позиции правительства САР.

"Что касается авиации ВКС РФ, то мы, естественно, готовы и прекратим боевую работу на этих территориях, но только в том случае, естественно, если с территорий зон деэскалации не будут предприниматься какие-то усилия по дестабилизации ситуации на других территориях: какие-то попытки занять какие-то другие территории, попытки атаковать боевые позиции сирийских правительственных войск, не говоря уже о просто каких-то акциях против мирного населения, которое будет располагаться вне зон деэскалации. Конечно же, мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы боевую авиацию в этих условиях не применять", — сказал Лаврентьев.

Он также выразил уверенность, что ВВС Сирии прекратят полеты над зонами деэскалации.

Наблюдатели в зонах перемирия

Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности в Сирии, сообщил Лаврентьев.

"Российская Федерация готова поучаствовать в направлении своих наблюдателей в так называемые полосы безопасности для участия в наблюдении за соблюдением режима прекращения боевых действий, фиксации возможных нарушений, но мы как страны-гаранты договорились, что возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса. То есть это решение должно быть принято единогласно Турцией, Россией и Ираном", — сказал он.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, отправка российских наблюдателей для мониторинга перемирия в зоны деэскалации в Сирии не потребует дополнительного решения Совета Федерации.

"Пока официального текста меморандума нет, его детали будут дорабатываться до конца мая, но, судя по имеющейся информации, для отправки российских наблюдателей дополнительного решения Совета Федерации не потребуется. Они могут быть отправлены в рамках антитеррористической операции в САР, на что уже дано согласие, так как одна из задач этой операции — обустройство мирной жизни", — заявил Озеров.

Согласно конституции, в ведении Совета Федерации находится решение вопроса об использовании ВС РФ за рубежом.

Путь к сохранению целостности Сирии



В Москве считают, что подписание меморандума о четырех зонах безопасности в Сирии открывает путь к сохранению единства этой страны.

"Считаем, что это действительно очень важное решение, которое открывает прямой путь не только к деэскалации ситуации в конкретных районах, но и к тому, чтобы сохранить единство, территориальную целостность Сирии, и, соответственно, (будет) способствовать процессу политического урегулирования", — сказал Лаврентьев.

По мнению замглавы МИД Ирана Хоссейна Джабери Ансари, страны-участницы процесса в Астане постараются сделать так, чтобы режим прекращения огня стал более стабильным и распространился на все зоны, в которых идут столкновения, а также предпринять эффективные действия для противоборства терроризму. По его словам, это может способствовать решению кризиса в Сирии.

"Документ, подписанный представителями стран-гарантов перемирия, в случае правильной реализации может привести к коренным изменениям в Сирии", — сказал Ансари журналистам.

Как считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, зоны деэскалации в Сирии могут стать настоящим прорывом для сирийского урегулирования, укрепить режим прекращения огня и дать дополнительный импульс для политических мирных переговоров.

Он отметил, что это новая инициатива, которая, однако, не отходит от концепции единого и неделимого пространства безопасности в Сирии и исходит из важнейшей задачи сохранения территориальной целостности страны. "Здесь крайне важной стала площадка Астаны, которая доказала свою эффективность", — подчеркнул депутат.

В Дамаске приветствовали инициативу России



Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон деэскалации, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения со ссылкой на ответственный источник в сирийском министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов.

"Ответственный источник в (сирийском) министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов заявил, что Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон снижения напряженности и подтверждает свое обязательство по договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, подписанное 30 декабря 2016 года", — сообщил телеканал.

Кроме того, источник в МИД подчеркнул, что "одновременно Сирия подтверждает продолжение сирийской армией и силами союзников борьбы против терроризма, в частности ИГ, "Джебхат ан-Нусры"* и других связанных с ними террористических группировок, где бы они ни находились на ее территории".

Эксперты настроены скептически



Доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко скептически оценил возможность наступления мира после заключения меморандума о зонах деэскалации в САР.

"Конгломерат противников (президента Сирии Башара) Асада состоит из примерно 40 группировок, которые, по большому счету, никем абсолютно не контролируются, у которых свои совершенно взгляды на то, как нужно действовать в сложившихся условиях. Поэтому примирить их всех практически нереально, и даже этот меморандум, формирование этих четырех зон, вероятнее всего, так на бумаге и останется. Потому что в обязательном порядке кто-нибудь спровоцирует, кто-нибудь в кого-нибудь выстрелит. Но это не значит, что процесс нужно заканчивать", — сказал Демиденко РИА Новости.

"Обольщаться особо не надо, что сейчас в Сирии наступит мир после подписания этого меморандума, но и опускать руки тоже нельзя. Это очень долгая, нудная и кропотливая работа, но она в обязательном порядке должна быть сделана", — добавил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимир Сотников считает, что успех сегодняшнего меморандума будет зависеть от того, как стороны будут соблюдать договоренности.

"Не знаю, продержится ли эта договоренность шесть месяцев или нет, но в течение определенного времени она будет действовать. Здесь все зависит от того, насколько все стороны будут соблюдать эти положения. И ранее принимались ведь решения о перемириях. Но каждый раз получалось, что первыми нарушали его террористы. Сирийские правительственные силы открывали ответный огонь. Допускаю, что некоторые оппозиционные и террористические группировки недолго будут придерживаться положений меморандума. Глобально – это прекрасная инициатива и направлена на то, чтобы вернуть доверие в вопросе сирийского урегулирования", — сказал он РИА Новости.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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