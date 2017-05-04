ООН, 4 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН поддерживает усилия по деэскалации в Сирии, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции.

"Мы всегда поддерживали позицию, что сокращение насилия необходимо для спасения жизней и создания условий, способствующих результативным межсирийским переговорам. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать деэскалацию", — заявил Дюжаррик на брифинге в четверг.

Он отметил, что в ООН "ожидают немного больше деталей" по достигнутым договоренностям, чтобы оценить возможное участие всемирной организации в создании зон деэскалации в Сирии. Дюжаррик отметил, что спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура заявил ранее в Астане, что "приветствует любые усилия по деэскалации, и сказал, что ООН их поддержит".

Дюжаррик подчеркнул, что секретариат ООН поддерживает проведение дискуссий в Астане по урегулированию кризиса в Сирии, "особенно по вопросам пленных и гуманитарному разминированию". Спецпосланник ООН де Мистура участвует на встречах в Астане в качестве наблюдателя.

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