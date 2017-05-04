Сирия поддержала российскую инициативу по созданию зон деэскалации

ДАМАСК, 4 мая – РИА Новости. Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон деэскалации, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения со ссылкой на ответственный источник в сирийском министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов.
Кроме того, источник МИД подчеркнул, что "одновременно Сирия подтверждает продолжение сирийской армией и силами союзников борьбы против терроризма, в частности, ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других связанных с ними террористических группировок, где бы они ни находились на ее территории".
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* Террористическая организация, запрещенная в России.