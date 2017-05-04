Сирия поддержала российскую инициативу по созданию зон деэскалации

ДАМАСК, 4 мая – РИА Новости. Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон деэскалации, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения со ссылкой на ответственный источник в сирийском министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов.

"Ответственный источник в (сирийском) министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов заявил, что Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон снижения напряженности и подтверждает свое обязательство по договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, подписанное 30 декабря 2016", — сообщил телеканал.

Кроме того, источник МИД подчеркнул, что "одновременно Сирия подтверждает продолжение сирийской армией и силами союзников борьбы против терроризма, в частности, ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других связанных с ними террористических группировок, где бы они ни находились на ее территории".

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.