Эксперт прокомментировал идею создания зон безопасности в Сирии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Успешная реализация на территории Сирии четырех зон безопасности, созданию которых в значительной мере поспособствовала Россия, позволит в дальнейшем перейти к политическому регулированию обстановки в регионе, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

"На мой взгляд, существо вопроса в том, чтобы прекратить огонь на большей части, по крайней мере, Сирии. Россия этому способствовала всеми мерами, и уничтожая радикальных террористов, и проводя одновременно процесс примирения под своими гарантиями, и одновременно воздействуя на правительство Сирии и их союзников, чтобы они тоже соблюдали такие соглашения. Одновременно увеличилось число тех членов вооруженной оппозиции, которых удалось уговорить покинуть места, где они ведут бои. Если удастся решить этот вопрос, по зонам безопасности.., и тогда уже забрезжит и политический процесс по созданию нового парламента, по выборам президента, определению конституции, и так далее", — сказал РИА Новости Мураховский.

Одной из основных проблем, мешающих скорому успеху зон безопасности и переходу к политическому регулированию, он назвал несинхронизированные действия и решения США и России в отношении представителей умеренной сирийской оппозиции.

"Нам не удалось добиться от США списка умеренной оппозиции, районов их расположения. Россия, правительство Сирии, Иран, как союзник Сирии, относят некоторые формирования к террористическим организациям, а с той стороны считают их умеренной оппозицией", — сказал эксперт.

Отдельно он выделил группировку "Джебхат-ан-Нусра"*, которая, по его словам, "вывеску поменяла и попала сразу в умеренную оппозицию".

Процесс согласования списков умеренной оппозиции Мураховский назвал "тяжелым процессом", объяснив это расхождениями во взглядах "основных игроков" — России, США, Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Еще один серьезный фактор, мешающий переходу к политическому регулированию, – несогласованность и открытое противостояние между отдельными представителями умеренной сирийской оппозиции, добавил эксперт.

"Там нет единства в стране, даже среди так называемой умеренной оппозиции. Они там "махаются" друг с другом каждый день и каждую ночь, со стрельбой, убийствами, захватом заложников, переманиванием людей с одной стороны на другую, захватом ресурсов различных. Они между собой не всегда договориться могут", — заключил Мураховский.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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