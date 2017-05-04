Сирийская армия взяла под контроль четыре позиции восточнее Пальмиры

ДАМАСК, 4 мая – РИА Новости. Сирийская армия установила контроль над четырьмя стратегически важными позициями восточнее Пальмиры, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения. Кроме того, были атакованы позиции "Исламское государство" (ИГ)* в городе Дейр-эз-Зор и одноименной провинции.

"Военный источник в провинции Хомс заявил, что армейские подразделения при поддержке сил союзников установили контроль над четырьмя стратегически важными позициями к западу от заповедника Ат-Тулейла восточнее города Пальмира", — сообщил телеканал.

Кроме того, в городе и провинции Дейр-эз-Зор сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов ИГ в квартале Ар-Русафа и районах Аль-Макабер и Ассарда. В районе Жуннет армейское подразделение атаковало скопление террористов ИГ, которые понесли значительные потери, сообщил телеканал.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.