Курды ликвидировали 53 боевика ИГ* в сирийской Табке

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, в боях ими ликвидировано 53 боевика ИГ*, сообщило курдское агентство Firat. © РИА Новости . Дмитрий Виноградов Перейти в фотобанк В Сирии курды за апрель освободили от ИГ* 800 квадратных километров

По данным агентства, сейчас бои продолжаются у деревень Сафсафах, Сахль ал-Хешаб и Хай Авваль. Ликвидировано 53 боевика.

В самой Табке боевики остаются в 7-этажном жилом здании около плотины на реке Евфрат. Бойцы SDF продолжают штурм этого здания.

Одновременно в освобожденные кварталы Табки начали возвращаться мирные жители, свидетельствует агентство.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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