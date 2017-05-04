Лаврентьев: меморандум о зонах деэскалации в Сирии может быть бессрочным

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Зоны деэскалации в Сирии будут установлены на 6 месяцев с пролонгацией на аналогичный период, более того, меморандум может быть бессрочным, заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Мы договорились, что зоны деэскалации будут установлены на период 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на 6 месяцев, если не будет каких-либо обстоятельств и принято другое решение странами-гарантами. В случае необходимости данный меморандум может иметь и бессрочное звучание", — сказал Лаврентьев.

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