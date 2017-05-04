Лаврентьев рассказал, когда прекратятся бои в зонах безопасности в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. С 6 мая прекратятся все боевые действия в четырех зонах безопасности в Сирии, предварительно обозначенных военными, заявил журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"По зонам деэскалации мы только находимся в начале пути. Конечно, требуется время для того, чтобы определить реальные линии, которые будут очерчивать зоны деэскалации, на которых будет прекращена всякая вооруженная активность. Скажу, что в соответствии с этим меморандумом… с шестого числа фактически прекратятся все боевые действия на этих территориях предварительно очерченных нашими военными экспертами", — сказал Лаврентьев.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

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