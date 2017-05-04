Лаврентьев рассказал, когда прекратятся бои в зонах безопасности в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. С 6 мая прекратятся все боевые действия в четырех зонах безопасности в Сирии, предварительно обозначенных военными, заявил журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.
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