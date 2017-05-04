Лаврентьев рассказал о пользе переговоров в Астане для сирийской оппозиции

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция должна осознать, что астанинский процесс, в том числе участие в Ирана, на пользу и ей, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президент РФ Александр Лаврентьев.

"Надо сирийской вооруженной оппозиции прежде всего осознать, что все, что делается здесь, это делается и в их интересах. То, что проводятся активные консультации и активная работа с иранской делегацией, это только на пользу, которая позволяет действительно находить точки соприкосновения, а не решать вопросы на поле боя — это не тот путь, не наш путь", — сказал Лавреньтев.

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