Лаврентьев объяснил, с чем связан инцидент с оппозицией на переговорах

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, говоря об инциденте на подписании меморандума, охарактеризовал его как отсутствие дипломатической практики у представителей сирийской оппозиции, при этом он заявил, что это не повлияет на позитивное развитие политического процесса в Сирии.

В Астане 3-4 мая проходят переговоры по Сирии, в которых участвуют представители стран-гарантов — РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. Участники переговоров в четверг подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Церемония подписания меморандума прервалась криками оппозиции, некоторые оппозиционеры покинули зал переговоров, при этом большая часть оппозиции осталась в зале.

"Я бы охарактеризовал это просто как элемент несдержанности и отсутствие опыта политико-дипломатической работы. Можно, конечно, предположить, что у отдельных представителей сирийской вооруженной оппозиции что-то накипело, но накипело, я считаю, не только у них, накипело и у сирийской правительственной делегации, которая ведет борьбу с терроризмом уже в течение шести лет. Я не думаю, что это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий в Сирии. Это исключительно одиночные такие вот негативные проявления, которые не могут в целом воспрепятствовать позитивному развитию урегулирования сирийского процесса. За политическое урегулирование выступает в настоящее время не просто подавляющее большинство стран, а практически все страны", — сказал Лаврентьев.

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