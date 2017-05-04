Лаврентьев: РФ хочет развивать контакты с Ираном, Турцией и США по Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Россия планирует очень активно работать с Ираном и Турцией, развивать контакты с США, работать с Саудовской Аравией, Египтом и Катаром по урегулированию в Сирии, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Мы планируем и дальше очень активно работать с Тегераном, очень активно работать с Анкарой, приложим все усилия в настоящее время для того, чтобы развить наши контакты с нашими американскими коллегами, соответственно будем работать с регионалами с такими крупными, как Саудовская Аравия, Египет. Надеемся на шаги навстречу в решении такой сложной проблемы, как сирийское урегулирование, со стороны Катара", — сказал Лаврентьев.

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