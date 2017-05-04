Прекращение огня должно действовать во всей Сирии, считает оппозиция

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Любое соглашение о прекращении огня между конфликтующими сторонами в Сирии должно действовать на всей территории страны, заявил в четверг член сирийской оппозиционной делегации в Астане Усама Абу Зейд.

"Любая договоренность касательно прекращения огня должна распространяться на все районы Сирии", — сказал Абу Зейд на пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

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