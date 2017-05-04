Лаврентьев назвал важным меморандум о зонах безопасности в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Подписание меморандума о четырех зонах безопасности в Сирии открывает путь к сохранению единства и территориальной целостности этой страны, а также политическому урегулированию, заявил журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

"Считаем, что это действительно очень важное решение, которое открывает прямой путь не только к деэскалации ситуации в конкретных районах, но и к тому, чтобы сохранить единство, территориальную целостность Сирии, и, соответственно, (будет) способствовать процессу политического урегулирования", — сказал Лаврентьев.

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