Российской делегации не удалось поговорить с сирийской оппозицией в Астане

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Делегации России на переговорах в Астане не удалось поговорить с вооруженной оппозицией Сирии, хотя темы были, заявил журналистам глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"К сожалению, не удалось поговорить с сирийской вооруженной оппозицией, хотя было о чем поговорить с точки зрения важности тех решений, которые были приняты на данной встрече в рамках заключения меморандума о создании зон деэскалации", — сказал Лаврентьев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>